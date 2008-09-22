Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, geride kalan 7 resmi maça farklı 11'lerle çıkmayı tercih ederken, Cisse ve Tello'ya bütün maçlarda ilk 11'de görev verdi.



Beşiktaş'ta geride kalan 7 resmi maçta teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın vazgeçemediği futbolcular Edouard Cisse ve Alvaro Tello oldu.



Ertuğrul Sağlam, 2 futbolcuya bu sezon 4'ü Turkcell Süper Lig ve 3'ü UEFA Kupası'nda olmak üzere oynanan toplam 7 maçta da ilk 11'de görev verdi. Cisse ve Tello'nun dışında, tüm resmi maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu olmadı.



Fransız futbolcu Cisse, 7 maçın 5'inde 90 dakika sahada kalırken, 2 karşılaşmada ise oyundan alındı. Cisse, 7 maçta toplam 605 dakika forma giydi.



Şilili Tello da 7 karşılaşmanın 5'inde 90 dakika forma giyerken, Cisse gibi 2 maçta oyundan çıktı. Tello, toplam 568 dakika sahada kaldı.



Bu arada siyah-beyazlılarda Matias Delgado, Serdar Özkan, Bobo ve Serdar Kurtuluş da tüm maçlarda görev alırken, bazılarında yedek başlayıp sonradan oyuna girdiler.



7 maça da farklı kadro



Siyah-beyazlılar, bu sezon oynanan 7 resmi maçta da farklı 11'lerle sahaya çıktı.



Geniş bir kadroya sahip olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sağlam, sakatlıklar, yabancı kontenjanı veya form durumlarına göre zaman zaman kadroda rotasyonlar yapıp, lig ve Avrupa kupalarında farklı kadroları sahaya sürdü.



Sağlam, dün oynanan Gaziantepspor maçında da geçen hafta içindeki Metalist Kharkiv karşılaşmasının kadrosundan 5 değişiklik yapmıştı.



7 maçtaki ilk 11'ler





TURKCELL SÜPER LİG

Antalyaspor-Beşiktaş

Rüştü, Ali Tandoğan, Sivok, Gökhan Zan, Tello, Holosko, Cisse, Uğur, Aydın, Delgado, Bobo.

Beşiktaş-Konyaspor

Rüştü, Serdar Kurtuluş, İbrahim Toraman, Zapotocny, Tello, Holosko, Cisse, Uğur, Serdar Özkan, Delgado, Bobo.

Trabzonspor-Beşiktaş



Rüştü, Serdar Kurtuluş, Sivok, Zapotocny, Tello, Serdar Özkan, Cisse, Uğur, Aydın, Delgado, Bobo. Beşiktaş-Gaziantepspor: Hakan, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Serdar Kurtuluş, Cisse, Tello, Nobre, Bobo.



UEFA KUPASI

Siroki Brijeg-Beşiktaş



Rüştü, Ali Tandoğan, Sivok, Gökhan Zan, Tello, Holosko, Cisse, Uğur, Aydın, Delgado, Bobo. Beşiktaş-Siroki Brijeg: Rüştü, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Sivok, Tello, Holosko, Cisse, Uğur, Serdar Özkan, Delgado, Bobo.

Beşiktaş-Metalist Kharkiv



Rüştü, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Sivok, Seric, Uğur, Cisse, Delgado, Tello, Holosko, Nobre.

