Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Faroe Adaları'ndan

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Faroe Adaları ekibi Vikingur'un en ilginç özelliği 2 kulübün birleşmesinden 2008 yılında kurulmuş olması.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi Faroe Adaları'ndan Vikingur ekibi oldu. Beşiktaş 2. turdaki ilk maçını 15 Temmuz'da İnönü Stadı'nda, rövanş karşılaşmasını ise 22 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
Rakibi tanıyalım
Vikingur 2008 yılında Gota ve Leivrik takımlarının birleşmesiyle kurulmuş bir takım. Geçtiğimiz sezon Faroe Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Vikingur, Avrupa Ligi'ne ise kupa şampiyonu olarak katılma hakkını elde etti.
Faroe Adaları'nda ligde 13. hafta geride kalırken, Vikingur liderin 8 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada bulunuyor.
Kupa galibi olarak Avrupa Ligi'ne katılan Vikingur Gota, maçlarını 2000 kişilik Serpugerdi Stadı'nda oynuyor. Teknik direktörlüğünü Jógvan Martin Olsen'nin yaptığı ekibin kadrosunda sadece 2 yabancı oyuncu var. Bu futbolcuların ikisi de Macar forvet Zoltán Bükszegi ve kaleci Géza Turi.
2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle.
Cercle Brugge- (TPS-Port Talbot Galibi)
(Kalmar-EB Streymur Galibi) - (Dacia-Zeta Galibi)
Ventpils-Teteks
Brondby-Vaduz
Maccabi Tel Aviv- (UE Santa Coloma-Mogren Galibi)
Honka-Bangor City
(Karabağ-Metalurg Skopje Galibi) - (Portadown-Skonto Galibi)
Bakü-Buducnost Podrorica
Motherwell-Breidablik
Utrecht-Tirana-ZTE
OFK- (Zhodino-Fylkir Galibi)
Stabaek- (Laçi-Dnepr Mogilev Galibi)
A.Wien- (Olimpija Ljubljana-Siroki Brijeg Galibi)
Levski- (Dundalk-Grevenmacher Galibi)
Beşiktaş-Vikingur
(Tobol-Zrinjski Galibi) - Tre Penne
(Sibenik-Sliema Galibi) - (Anorthosis-Banants Galibi)
1. Ön Eleme Turu kuraları bitti, eşleşmeler şöyle:
UE Santa Coloma-Mogren
Olimpija Ljubljana-Siroki Brijeg
Anorthosis-Banants
Lankaran-Olimpia Balti
Sibenik-Sliema
Tobol-Zrinjski
Ulysses-Bnei Yehuda
Lusitans-Rabotnicki
Tirana-ZTE
Zestafoni-Faetano
NSİ-Gefle
Zhodino-Fylkir
Randers-Dudelange
Portadown-Skonto
TPS-Port Talbot
KR-Glentoran
Dundalk-Grevenmacher
Kalmar-EB Streymur
Llanelli-Tauras
Trans-MyPa
Dacia-Zeta
Laçi-Dnepr Mogilev
S.Karagandy-Ruch
Dinamo Tbilisi-Flora
Nitra-Györ
Karabağ-Metalurg Skopje