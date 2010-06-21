Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Faroe Adaları'ndan

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Faroe Adaları ekibi Vikingur'un en ilginç özelliği 2 kulübün birleşmesinden 2008 yılında kurulmuş olması.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi Faroe Adaları'ndan Vikingur ekibi oldu. Beşiktaş 2. turdaki ilk maçını 15 Temmuz'da İnönü Stadı'nda, rövanş karşılaşmasını ise 22 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.





Rakibi tanıyalım



Vikingur 2008 yılında Gota ve Leivrik takımlarının birleşmesiyle kurulmuş bir takım. Geçtiğimiz sezon Faroe Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Vikingur, Avrupa Ligi'ne ise kupa şampiyonu olarak katılma hakkını elde etti.



Faroe Adaları'nda ligde 13. hafta geride kalırken, Vikingur liderin 8 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada bulunuyor.



Kupa galibi olarak Avrupa Ligi'ne katılan Vikingur Gota, maçlarını 2000 kişilik Serpugerdi Stadı'nda oynuyor. Teknik direktörlüğünü Jógvan Martin Olsen'nin yaptığı ekibin kadrosunda sadece 2 yabancı oyuncu var. Bu futbolcuların ikisi de Macar forvet Zoltán Bükszegi ve kaleci Géza Turi.



2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle.



Cercle Brugge- (TPS-Port Talbot Galibi)

(Kalmar-EB Streymur Galibi) - (Dacia-Zeta Galibi)

Ventpils-Teteks

Brondby-Vaduz

Maccabi Tel Aviv- (UE Santa Coloma-Mogren Galibi)

Honka-Bangor City

(Karabağ-Metalurg Skopje Galibi) - (Portadown-Skonto Galibi)

Bakü-Buducnost Podrorica

Motherwell-Breidablik

Utrecht-Tirana-ZTE

OFK- (Zhodino-Fylkir Galibi)

Stabaek- (Laçi-Dnepr Mogilev Galibi)

A.Wien- (Olimpija Ljubljana-Siroki Brijeg Galibi)

Levski- (Dundalk-Grevenmacher Galibi)

Beşiktaş-Vikingur

(Tobol-Zrinjski Galibi) - Tre Penne

(Sibenik-Sliema Galibi) - (Anorthosis-Banants Galibi)



1. Ön Eleme Turu kuraları bitti, eşleşmeler şöyle:

UE Santa Coloma-Mogren

Olimpija Ljubljana-Siroki Brijeg

Anorthosis-Banants

Lankaran-Olimpia Balti

Sibenik-Sliema

Tobol-Zrinjski

Ulysses-Bnei Yehuda

Lusitans-Rabotnicki

Tirana-ZTE

Zestafoni-Faetano

NSİ-Gefle

Zhodino-Fylkir

Randers-Dudelange

Portadown-Skonto

TPS-Port Talbot

KR-Glentoran

Dundalk-Grevenmacher

Kalmar-EB Streymur

Llanelli-Tauras

Trans-MyPa

Dacia-Zeta

Laçi-Dnepr Mogilev

S.Karagandy-Ruch

Dinamo Tbilisi-Flora

Nitra-Györ

Karabağ-Metalurg Skopje

