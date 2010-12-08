-BEŞİKTAŞ'IN TUNCELİ AÇILIMI TUNCELİ (A.A) - 08.12.2010 - Bölgesel Amatör Lig 1. Grupta mücadele eden Dersimspor'un başkanı Yaşar Kemal Moğultay, Dersimspor ile Beşiktaş takımlarının İstanbul'daki Fi-Yapı İnönü Stadı'nda karşılaşacaklarını söyledi. Moğultay, Dersimspor'u yoklukla, yoksullukla mücadele ederek bugünlere getirdiklerini ifade ederek, ''Bir dönem yönetim kuruluna adam bulamazken, malzeme bulamazken büyük sıkıntılarla, mücadelelerle bugünlere geldik. Dersimspor bir gençlik projesi olarak yola çıktı. Tunceli'de, Türkiye'de ve Avrupa'daki Tunceliler'in ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, onların desteğini alarak yola çıktık ve bayağı mesafe aldık'' dedi. Dersimspor Onursal Başkanı Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen ve Dersimspor Yönetim Kurulu üyelerinin Beşiktaş Kulübü ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, Beşiktaş Spor Okulları Genel Koordinatörü Nedim Sarsmaz ve Futbol Okulları Sorumlu Yöneticisi Ufuk Pak'ın Tunceli'ye gelerek incelemelerde bulunduklarını anlatan Moğultay, şunları kaydetti: ''Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantı sonucunda Beşiktaş ile Dersimspor'un, İnönü Stadı'nda, gelirleri Dersimspor'a verilmek üzere bir karşılaşma yapma kararı aldığını bana bildirdiler. Yakın zamanda Beşiktaş Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak Tunceli'ye gelerek, bir protokol yapacağız ve karşılaşmanın tarihini belirleyeceğiz.'' Bir basın mensubunun, ''Beşiktaş'ın Tunceli'de spor okulları açması ve Dersimspor'a destek vermesi bir dostluk ve kardeşlik mesajı mıdır?'' sorusuna ise Moğultay, şu yanıtı verdi: ''Beşiktaş bu işte ticaret yapmıyor. Beşiktaş, Türkiye'nin bir çok iline sosyal projeler yaparak destek veriyor. Burada Beşiktaş'ın yapmak istediği şudur: Dersim halkına, Türkiye'ye kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajını verdiler. Bu hakikaten iyi bir mesaj oldu. Türkiye'de barışın, demokrasinin konuşulduğu bir dönemde artık ben şunu söylüyorum, bundan sonra bizim gençlerimiz artık dağda ölmemeli. Bizim gençlerimiz şehirde arkadaşlarıyla birlikte top oynamalı, yüzmeli, pikniğe gitmeli, yaşamalı. Beşiktaş bu konuda Türkiye'ye hakikaten iyi bir mesaj verdi.''