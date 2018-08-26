Beşiktaş'ın transferi Karius, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlı kulübün İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki kaleci Karius, Londra'dan kalkan uçakla saat 22.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Karius'u karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Alman file bekçisine yoğun ilgi gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu. Loris Karius kartal hareketi yaparak siyah beyazlı taraftarlara selam gönderdi.



Loris Karius, özel araç ile havalimanından ayrılarak bu akşam konaklayacağı otele hareket etti. 25 yaşındaki file bekçisinin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılması bekleniyor.