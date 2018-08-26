T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın transferi Karius, İstanbul'a geldi

25 yaşındaki file bekçisine yoğun ilgi gösterildi

26 Ağustos 2018 02:06

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlı kulübün İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki kaleci Karius, Londra'dan kalkan uçakla saat 22.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Karius'u karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Alman file bekçisine yoğun ilgi gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu. Loris Karius kartal hareketi yaparak siyah beyazlı taraftarlara selam gönderdi.

Loris Karius, özel araç ile havalimanından ayrılarak bu akşam konaklayacağı otele hareket etti. 25 yaşındaki file bekçisinin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılması bekleniyor.

ETİKETLER

Kariusbeşiktaşistanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24