Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı İstanbul dışında, ama nerede?

Siyah beyazlıların medya sorumlusu Metin Albayrak, “Konyaspor’un yeni stadında oynamak istiyoruz. Bunu Trabzonspor’a da ilettik. Onlar ilk etapta Ankara seçeneğinin daha uygun olduğunu söylediler” diye konuştu.

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı Kasımpaşa karşılaşması sonrası yine İstanbul’dan uzakta kalacak. Trabzonspor karşılaşmasının da, Fatih Terim Stadı’nda oynanması Başakşehir Kulübü yetkililerine teklif götüren siyah beyazlılar, ret cevabıyla karşılaştı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, stadın bir hafta içerisinde üst üste 2 karşılaşmayı kaldırmadığını belirterek teklifi reddettiklerini söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi başkan Fikret Orman önderliğinde bir araya geldi.

‘Anadolu’dan teklifler var’

Siyah beyazlı kulübün medya sorumlusu Metin Albayrak, “Şu anda Beşiktaş Kulübü’nün maç yapması için Anadolu’nun birçok kulübünden ve şehrinden teklif alıyoruz. Şanlıurfa, Antalya, Adana ve Konya statları için teklifler var” diye konuştu.

Albayrak, “Biz yeni yapılan 42 bin kişilik Konyaspor Stadı’nı tercih ediyoruz. Teklifimizi de Trabzonspor yönetimine ilettik. Kabul ederlerse, Trabzonspor maçımızı Konya’da oynayacağız. Fakat Trabzonspor yönetimi bize ilk etapta maçı Ankara’da oynamak istediklerini söyledi. Biz de onlardan son kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.