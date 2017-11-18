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Spor

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu!

Beşiktaş'ın 283 milyon 297 bin 218 lira alacağı var

18 Kasım 2017 13:27

T24

Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam borcu, 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 lira olarak açıklandı.

Vodafone Park moda merkezinde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında, denetleme kurulu, siyah-beyazlı kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi.

Beşiktaş'ın alacağı  283 milyon 297 bin 218 lira olarak bildirilirken, "ödemelerin dövizle olması" neden olarak gösterilerek net borç miktarının 1milyar 602 milyon liraya çıktığı aktarıldı.

Borcun 95 milyon 951 bin lirasının Yıldırım Demirören'e olduğu açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın alacak ve borçlarını gösteren çizelge: 

 

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