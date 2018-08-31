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Spor

Beşiktaş'ın taze transferi Umut'a 3 talip!

Siyah beyazlılar, mevcut golcülerden bir ya da ikisini gönderebilirse gözler Burak Yılmaz'a çevrilecek

31 Ağustos 2018 17:19

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nden yeni transfer ettiği Umut Nayır'a Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor resmi teklifte bulundu. Transferin birkaç saat içinde sonuçlanması bekleniyor. 

Siyah beyazlı ekip, Nayır'ı bu transfer döneminde renklerine bağlamıştı. Golcü oyuncunun, isteklisi takımlardan birine kiralık olarak gönderileceği belirtiliyor. 

Beşiktaş'ın, gün içinde golcü oyuncularından bir ya da iki tanesini başka takıma göndermesi halinde, yeni golcü olarak şu anda Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz'ı transfer etmesi bekleniyor. 

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