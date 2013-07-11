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Spor

Beşiktaş'ın tarihi duruşması başladı

UEFA Disiplin Kurulu’nun şike iddialarıyla ilgili verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına itiraz eden Beşiktaş Kulübü, UEFA Tahkim Kurulu’ndaki savunmasına başladı.

11 Temmuz 2013 14:08

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezindeki duruşmalı toplantıya, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen, şahitler ve avukatlar katılıyor.

Duruşmada, eski yöneticilerden Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu, futbol takımının eski teknik direktörü Tayfur Havutçu, kulüp çalışanı Ahmet Ateş, TFF Etik Kurulu üyeleri Prof. Dr. Oğuz Atalay, Yrd. Doç. Dr. Burak Oder ve Mertay Kugay, Beşiktaş Kulübü'nün tanıkları olarak dinlenecek.

Beşiktaş'ı 3'ü Türk, 3'ü İsviçreli olmak üzere 6 kişilik avukat heyeti savunacak.

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beşiktaşuefasavunmatahkimcezaitirazFikret Orman

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