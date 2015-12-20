T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın stat açılışına Barcelona gelecek

En kısa zamanda hibrit çim çalışmalarına start verecek olan siyahbeyazlı yönetim, yakında stadın bilgisayar sistemlerini de yaptıracak

20 Aralık 2015 21:38

Vodafone Arena'nın açılışını Barcelona ile yapmak isteyen Beşiktaş'a, sponsoru olan Beko'dan müjdeli haber geldi. Siyah beyazlı takımın yanı sıra Barcelona’nın da sponsoru olan Koç Grubu’na bağlı Beko, açılış törenine gelmesi için İspanyol kulübüyle anlaştığını Beşiktaş’a bildirdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç’un talimatıyla harekete geçen Beko yetkilileri, Barcelona Kulübü Yönetimi ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Messi, Luis Suarez, Neymar, İniesta ve Arda Turan gibi süper yıldızların top koşturduğu İspanyol devini Türkiye’ye getirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Beko’nun tüm masrafları karşılayacağı ve dünya çapında bir organizasyona imza atacağı vurgulandı.

Türkiye’ye geliş tarihini Vodafone Arena’nın açılış tarihine göre belirleyecek olan Barcelona, Koç Grubu’na ait Taksim’deki Divan Otel’inde, Beko’nun sponsorluğunda konaklayacak. Müjdeli haberi alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Rahmi Koç’a büyük jesti için teşekkür ettiği öğrenilirken, Vodafone Arena’nın açılışında Barcelona dışında başka sürprizlerin de olduğu bildirildi.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın konuşacağı görkemli bir açılış yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki haftalarda stadın koltuk montajlarına da başlayacak.

En kısa zamanda hibrit çim çalışmalarına start verecek olan siyahbeyazlı yönetim, yakında stadın bilgisayar sistemlerini de yaptıracak.

ETİKETLER

vodafone arenabeşiktaşbarcelonahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24