Beşiktaş'ın stat açılışına Barcelona gelecek

Vodafone Arena'nın açılışını Barcelona ile yapmak isteyen Beşiktaş'a, sponsoru olan Beko'dan müjdeli haber geldi. Siyah beyazlı takımın yanı sıra Barcelona’nın da sponsoru olan Koç Grubu’na bağlı Beko, açılış törenine gelmesi için İspanyol kulübüyle anlaştığını Beşiktaş’a bildirdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç’un talimatıyla harekete geçen Beko yetkilileri, Barcelona Kulübü Yönetimi ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Messi, Luis Suarez, Neymar, İniesta ve Arda Turan gibi süper yıldızların top koşturduğu İspanyol devini Türkiye’ye getirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Beko’nun tüm masrafları karşılayacağı ve dünya çapında bir organizasyona imza atacağı vurgulandı.

Türkiye’ye geliş tarihini Vodafone Arena’nın açılış tarihine göre belirleyecek olan Barcelona, Koç Grubu’na ait Taksim’deki Divan Otel’inde, Beko’nun sponsorluğunda konaklayacak. Müjdeli haberi alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Rahmi Koç’a büyük jesti için teşekkür ettiği öğrenilirken, Vodafone Arena’nın açılışında Barcelona dışında başka sürprizlerin de olduğu bildirildi.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın konuşacağı görkemli bir açılış yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki haftalarda stadın koltuk montajlarına da başlayacak.

En kısa zamanda hibrit çim çalışmalarına start verecek olan siyahbeyazlı yönetim, yakında stadın bilgisayar sistemlerini de yaptıracak.