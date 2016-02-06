Beşiktaş'ın yeni stadıyla dalga geçti, işinden kovuldu

Vodafone Arena'nın koltuklarını yapan firmanın kadın personeli, statta çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, inşaatın bitmeyeceğini 'alaycı' bir üslupla belirti. Beşiktaş taraftarlarından gelen yoğun tepkiler üzerine personelin görevine son verilirken, ilgili firma da özür diledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaşlılar Vodafane Arena'nın bitmesini dört gözle beklerken, stadın inşaatından sosyal medyaya düşen bir paylaşım olay yarattı.

Vodafone Arena'nın koltuklarını yapan firmada çalıştığı belirtilen Miray Çınar adlı kadın personel, statta bir selfie çekti ve paylaştı. Bir arkadaşından gelen soru üzerine inşaat hakkında bilgi veren Çınar, stadın belirlenen tarihte bitmeyeceğini belirterek şakalaştılar.

Taraftarlardan tepki yağdı



Bu yazışma sosyal medyada büyük yankı yarattı. Beşiktaş taraftarları kulübün iletişim sorumlusu Rıdvan Akar'ın Twitter hesabına tweet yağdırdı.

Rıdvan Akar: "Kovuldu, artık stada giremeyecek"



Beşiktaş yöneticilerinin söz konusu firmaya şikayette bulunmasının ardından Miray Çınar'ın işine son verildi. Rıdvan Akar bir tweet atarak, "Sevgili Beşiktaşlılar, Miray Çınar kovulmuştur. Artık stadımıza giremeyecektir" dedi.

Firmadan da özür geldi

Akar'dan sonra bir açıklama da ilgili firmadan geldi. "Özür dileriz" başlığıyla yapılan duyuruda Miray Çınar'ın stajyer olduğu belirtilip şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizle kurumsal bağı bulunmayan stajyerimizin sosyal medya hesabında yapmış olduğu çirkin paylaşımdan dolayı son derece üzgünüz. Şirketimiz ile olan stajyerlik sözleşmesi akşam 22.00 itibariyle fesih edilmiştir. Türkiye'nin en büyük ve güzide kulübü Beşiktaş JK'dan ve saygıdeğer taraftarından özür dileriz. Saygılarımızla."