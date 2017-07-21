Beşiktaş'ın stadının tabelası değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı 'Vodafone Arena' tabelası 'Vodafone Park' olarak değiştirildi.Alınan kararın ardından stadyum tabelası da bugün değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği, "İmam Hatip Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, stadyumlarda "Arena" ifadesine karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Arena değil, burası stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını geçmişte biliyorsunuz değil mi? İnsanları kimlere parçalatırlardı malum. Biz arenalara karşıyız ve Bakana da talimatı verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın arena kavramına, manası, anlamı nedir ona bakın. Öyleyse böyle bir şey olamaz."