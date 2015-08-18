Beşiktaş'ın stadında kaza sonrası güvenlik çalışması

Üç hafta önce meydana gelen kaza sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda 3 gün önce inşaatı durdurulan Vodafone Arena’da güvenliği artırıcı çalışmalar yapılmaya başlandı.

Zete'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince vurulan mühür sökülerek 100 kişilik ekiple güvenlik çalışmalarına başlandığı kulüp tarafından açıklandı. Beşiktaş Kulübü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Vodafone Arena inşaatında, iş güvenliğinin artırılması konusunda çalışmalara başlandı.Stadımızda bugün mühür sökülerek, 100 kişilik bir ekip ve kulüp yetkililerimizle birlikte çalışmalar yapılmaktadır.”

Güvenliği artırıcı çalışmaların 2 gün süreceği ve stadın inşaatına Perşembe sabahı yeniden start verileceği öğrenildi.