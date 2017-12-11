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Spor

Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu

Beşiktaş, eşleştiği Bayern Münih ile ilk maçı Almanya'da oynayacak

11 Aralık 2017 17:04

Şampiyonlar Ligi'nde G grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, son 16 turu kura çekiminde Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.

İlk maçın 20 Şubat 2017 tarihinde Almanya'da olacağı mücadelede Beşiktaş, 14 Mart 2017'de İstanbul'da rakibini ağırlayacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

1. Torba                        2. Torba

 

 Barcelona                      Porto

Liverpool                         Basel

Manchester City             Real Madrid

Manchester United         Sevilla

PSG                                    Bayern Münih

Roma                                 Shakhtar Donetsk

Beşiktaş                            Chelsea

Tottenham                        Juventus

 

    Eşleşmeler: 

Juventus-Tottenham

Basel-Manchester City

Porto- Liverpool

  Sevilla-Manchester United

  Real Madrid-PSG

  Shakhtar Donetsk- Roma

  Chelsea-Barcelona

Bayern Munich- Beşiktaş

 

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