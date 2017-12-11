Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde G grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, son 16 turu kura çekiminde Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.
İlk maçın 20 Şubat 2017 tarihinde Almanya'da olacağı mücadelede Beşiktaş, 14 Mart 2017'de İstanbul'da rakibini ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.
1. Torba 2. Torba
Barcelona Porto
Liverpool Basel
Manchester City Real Madrid
Manchester United Sevilla
PSG Bayern Münih
Roma Shakhtar Donetsk
Beşiktaş Chelsea
Tottenham Juventus
Eşleşmeler:
Juventus-Tottenham
Basel-Manchester City
Porto- Liverpool
Sevilla-Manchester United
Real Madrid-PSG
Shakhtar Donetsk- Roma
Chelsea-Barcelona
Bayern Munich- Beşiktaş