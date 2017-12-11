Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde G grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, son 16 turu kura çekiminde Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.

İlk maçın 20 Şubat 2017 tarihinde Almanya'da olacağı mücadelede Beşiktaş, 14 Mart 2017'de İstanbul'da rakibini ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

1. Torba 2. Torba

Barcelona Porto

Liverpool Basel

Manchester City Real Madrid

Manchester United Sevilla

PSG Bayern Münih

Roma Shakhtar Donetsk

Beşiktaş Chelsea

Tottenham Juventus

Eşleşmeler:

Juventus-Tottenham

Basel-Manchester City

Porto- Liverpool

Sevilla-Manchester United

Real Madrid-PSG

Shakhtar Donetsk- Roma

Chelsea-Barcelona

Bayern Munich- Beşiktaş