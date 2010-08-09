-BEŞİKTAŞ'IN SİYAH FORMASI YARIN SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Beşiktaş'ın siyah forması yarın Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarılacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, taraftarların uzun süredir merakla beklediği siyah formanın, yarın Kartal Yuvası mağazalarındaki yerini alacağı bildirildi. Bu yıl taraftarların büyük beğenisini kazanan beyaz ve çubuklu formaların ardından uzun süredir beklenen siyah formalar, yarın saat 10.00'dan itibaren satılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş tarihinde çok büyük anlamı olan siyah formaların son modeli için bütün Beşiktaşlıları mağazalarımıza bekliyoruz'' denildi.