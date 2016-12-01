Beşiktaş'ın "Sessiz Tezahürat"ına ödül

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Beşiktaş'ın "Sessiz Tezahürat" projesini ödüllendirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Onur Ödülleri Töreni'nde Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta ilk kez uyguladığı 'Sessiz Tezahürat' projesinin ödüle layık görüldüğü bildirildi.



Törene katılan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim için çok kıymetli bir ödül. Bugün burada arkadaşlarımızın çektiği sıkıntıları ve dertleri yaşadık, gördük. Biz bunların tabi hayatın içinde çok farkına varamıyoruz. Bugün farkındalığına vardık. Onun için federasyondaki arkadaşımıza ve belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri."