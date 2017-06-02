T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın şampiyonluk programı belli oldu

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluk kupası, "buggy/olips" aracı ile Vodafone Stadı'nda bir tur atacak ve kaideye konulacak

02 Haziran 2017 22:17

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 15. şampiyonluğunu elde ede futbol takımı, kupasına bugün saat 17.00’de Vodafone Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçının ardından kavuşacak.

Beşiktaş, şampiyonluk kutlamalarına yarın saat 13.00’te Anadolu Hisarı önünden başlayacak. Siyah-beyazlılar, özel olarak hazırlanan tekneyle Anadolu Hisarı önünden hareket ederek İstanbul Boğazı'nda tur atacak.

Tekne turu Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskelede son bulacak Beşiktaş, buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na geçecek. Siyah-beyazlılar, saat 14.30’da Denizbank Tribünü'ndeki terasta hazırlanan platformdan taraftarlarını selamlayacak.

Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Stadı'nda karşılaştıktan sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk seremonisi başlayacak. 30 kişilik koronun Beşiktaş marşları söylemesiyle başlayacak kupa töreni, altyapı futbolcularının siyah-beyazlı bayraklarla yürümesiyle devam edecek.

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluk kupası, "buggy/olips" aracı ile Vodafone Stadı'nda bir tur atacak ve kaideye konulacak.

Futbol takımının sahaya davet edilmesi sonrası kupa siyah-beyazlıların ellerinde yükselecek.

ETİKETLER

BeşiktaşŞampiyonluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24