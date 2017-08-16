Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında bacağı parçalanan Samet Bakan: Ayaklarımı sarkıtmadım!

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında boğazda teknelerin çarpışması sonucu yaralanan ve bacağı kesilen 31 yaşındaki bankacı Samet Bakan olay anını anlattı. Tekne çarptığı sırada ayakta durduğunu belirten Bakan, "Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım. İki ayağım da sıkışmıştı. Ayaklarımın parçalandığını görünce bir daha bakamadım. Kendimden geçmişim. Hastaneye kaldırıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi" dedi.

Samet Bakan, olay anını “O an ayakta duruyordum. Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım” diye anlattı

Habertürk gazetesinden Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, İstanbul Boğazı’nda 3 Haziran’da yapılan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaralanan ve sağ bacağını kaybeden bankacı Samet Bakan (31), sol bacağı 14 ameliyat sonrası kesilmekten kurtarılan ve 2.5 aydır hastanede tedavisi süren Samet Bakan olay anını, “Kutlamalar için bir arkadaşım tekne kiralamıştı. Takımın bulunduğu tekneyi takip ederken bir başka tekne bize çarptı. Kaza anında teknenin sağ tarfında ayakta duruyordum. Diğer tekne bize vurur vurmaz, kendimi geriye atıp kaçmak istedim. Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım. İki ayağım da sıkışmıştı. Ayaklarımın parçalandığını görünce bir daha bakamadım. Kendimden geçmişim. Hastaneye kaldırıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Günler sonra sağ ve sol bacağımda, bana çarpan tekneden kalan boya kalıntıları çıkartıldı. 14 ameliyat sonrası 4 santim kısalan sol bacağım kesilmekten kurtarıldı. Şu an ayağımın üzerine henüz basamıyorum” diye anlattı.

Normalde eşi Deniz’i kan tuttuğunu ancak kaza anında en büyük desteği kendisine onun verdiğini söyleyen Bakan, “Daha 9 aylık evliyim. Evliliğimizin ilk yazında böyle bir kaza yaşadım. Kazadan sonra birbirimize daha sıkı bağlandık. En büyük desteği ondan gördüm. Hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Bunu bir sınav gibi gördük” dedi.