Beşiktaş'ın şampiyonluk hayali suya düştü

Süper Final Şampiyonluk Grubu 2. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un golü 69. dakikada Halil Altıntop'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 31'e yükseltti ve 4'lü grupta 3. sıraya yükseldi. 28 puanda kalan Beşiktaş ise, yeni başkanı Fikret Orman ve yeni teknik direktör Tayfur Havutçu döneminde henüz galibiyet yüzü göremedi.

Halil 6 oldu

Trabzonspor'un golünü atan Halil Altıntop bu sezon ligdeki 6. golünü attı. Sakat Burak Yılmaz'ın yokluğunda ileri uçta forma giyen Halil, Rüştü'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalımını attı ve topu boş kaleye gönderdi. Bu arada gol öncesinde sakatlığı bulunan Halil, attığı golün ardından oyundan çıktı ve yerini Celustka'ya bıraktı.

21 bin 727 taraftar

Fenerbahçe maçında sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle PFDK tarafından iki maç "Kadın ve çocuk seyirci" ile oynama cezasına çarptırılan Trabzonspor, ilk cezasını Beşiktaş maçında çekti. Kadın ve çocuk taraftarlarla dolu olan tribünlerde 21 bin 727 biletli seyirci yer aldı.

Fenerbahçe maçında taraftarlar, 3 Temmuz'dan bu yana yaşanan ''şike iddiaları ve davasında'' kendilerine haksızlık yapıldığını savunarak, sahaya ''emek ve alın terini'' simgeleyen atletler atarken, kadın taraftarlar ise salladıkları beyaz mendille tepkilerini ortaya koydular.

Beşiktaş kırdı geçirdi

Üst üste 17. lig maçında gol yiyen Beşiktaş, bu alanda kendi rekorunu egale etti!

50'ye 49!

Beşiktaş bu sezon lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 50'nci resmi maçına çıktı. Bordo-mavili takım da lig, Avrupa Kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki toplam 49'uncu resmi karşılaşmasını oynadı.