Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi Feyenoord oldu. Siyah-beyazlılar ilk sınavını Hollanda deplasmanında verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti.

Devler Ligi'nin 3. ön eleme turu maçları, 29-30 Temmuz ve 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bilic Feyenoord eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Feyenoord eşleşmesini değerlendirdi. Kura çekimi sonrası BJK TV’ye konuşan Bilic, şunları söyledi:

"Feyenoord geçen seneye göre iyi oyuncularını kaybetti. Turu geçmek için iyimserim. Büyük bir geleneği olan, ekol bir takıma karşı oynayacağız. İlk maçı deplasmanda oynamananın olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Genç bir takımımız var. Taraftarımızın desteği çok önemli."

Feyenoord'un artıları eksileri

Geçtiğimiz sezon attığı 28 golle takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasında başrolü oynayan golcü futbolcu Graziano Pelle ve teknik direktörü Ronald Koeman'ı Southampton'a kaptıran Feyenoord'un en dikkat çeken isimleri Jean-Paul Boetius, Joris Mathijsen ve Jordy Clasie.

Yaş ortalaması 25 olan Hollanda temsilcisinin kadrosunda yalnızca iki yabancı bulunuyor.

14 kez Hollanda Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Feyenoord'un müzesinde bir Şampiyonlar Ligi, iki de UEFA Kupası var.

Daha önce 2002-2003 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşan Feyenoord, sarı lacivertli takımı Hollanda'da 1-0, Kadıköy'deyse 2-0 yenerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ekip olmuştu.