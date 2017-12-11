Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi bugün belli oluyor

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitiren Beşiktaş'ın, son 16 turundaki rakibi bugün belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Paris Saint Germain ve Roma da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ise kura çekimine ikinci torbadan girecek olan; Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk, Aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimi TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.