T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi bugün belli oluyor

Son 16 kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak

11 Aralık 2017 16:11

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitiren Beşiktaş'ın, son 16 turundaki rakibi bugün belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Paris Saint Germain ve Roma da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ise kura çekimine ikinci torbadan girecek olan; Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Sevilla ve Shakhtar Donetsk, Aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimi TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

ETİKETLER

BeşiktaşŞampiyonlar LigiSonson 16kura çekimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24