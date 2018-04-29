Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih hakkında bilinmesi gerekenler

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bundesliga'nın lideri Alman Bayern Münih oldu.

İlk karşılaşma 21 Şubat 2018'de Münih'te oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 14 Mart'ta İstanbul'da.

Bayern Münih her ne kadar hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Bundesliga'da parlak bir sezon geçiriyor olsa da, kulüp son yıllarda pek de alışık olmadığı sorunlar yaşıyor.

Bayern Münih, B Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlamış olsa da, 6 grup maçının sadece ikisini gol yemeden tamamlamayı başarabildi.

1970'li yıllarda gösterdiği başarıyla Avrupa'nın en büyük kupasını üst üste üç kez kaldırmayı başaran tek takım olarak tarihe geçen Bayern Münih, bu sezon Fransız ekibi Paris Saint Germain'e karşı aldığı 3 - 0'lık yenilgiyle değişimin düğmesine basmıştı.

Sezona İtalyan teknik adam Carlo Angelotti'nin yönetiminde başlamıştı. Geçen sezon takımı Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan Angelotti, bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Önce ligin üçüncü haftasında gelen Hoffenheim mağlubiyeti, ardından da Wolfsburg'a karşı 2 - 0 önde götürdüğü karşılaşmayı 2 - 2 berabere bitirmesi Angelotti'nin görevden alınacağı dedikodularının artmasına yol açmıştı.

Ancak Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige için bardağı taşıran son damla, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e karşı alınan 3 - 0'lık ezici mağlubiyet oldu.

Rummenige, o maçın ardından "Bunun sonuçları olacak" demiş, kısa bir süre sonra da Angelotti görevden alınmıştı.

Angelotti'nin yerine getirilen isim Alman Teknik Direktör Jupp Heynckes'di.

Heynckes, 2012 - 2013 sezonunda belki de Bayern Münih'e tarihinin en parlak sezonlarından birisini yaşatmış, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Süper Kupa şampiyonluğuna ulaşmış bir isim.

Heynckes'in Bayern Münih'in başına dönmesiyle birlikte takım bu yıl da bir çıkış yakaladı ve Paris Saint Germain'e kaybedilen karşılaşmanın rövanşı da 3 - 1'lik galibiyetle alındı.

Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'nin en değerli kadrolarından birisine sahip. Beşiktaş'ın kadro değeri 105 milyon Euro seviyesindeyken, Bayern kadrosunun değeri 600 milyon euroyu buluyor.

Ancak özellikle Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olarak kabul edilen Manuel Neuer'in sakatlığı takımı ciddi biçimde etkilemiş durumda.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da oynadığı son 9 maçın sadece ikisinde rakibe gol şansı vermedi.

Neuer'in sol ayak tarak kemiğindeki çatlak nedeniyle en az 2018'in başına kadar sahalara dönemeyeceği belirtiliyor.

31 yaşındaki başarılı kalecinin Beşiktaş karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı belirsiz.

Takımın en önemli gol silahı ise Polonyalı Robert Lewandowski.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 golü bulunan Lewandowski'nin yanı sıra, Hollandalı Arjen Robben, Alman Thomas Müller ve Fransız Corentin Tolisso takımın hücum gücünde önemli rol üstleniyor.

Takımı 4 - 2 - 3 - 1 dizilimiyle oynatan Heynckes, santrfor Lewandowski'yi Robben -Tolisso - Müller üçlüsüyle destekliyor.

Takımın en değerli oyuncusu Lewandowski'yle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole imza atan Tolisso, Teknik Direktör Heynckes'in en çok güvendiği isimlerden birisi haline gelmiş durumda.

Özellikle son grup maçında Paris Saint Germain'e karşı kaydettiği iki golden sonra dikkatleri üzerine çeken Tolisso için Heynckes "Son haftalarda çok formda. Harika oynuyor. Büyük bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi" demişti.

23 yaşındaki genç oyuncu, Angelotti'nin özel isteğiyle sezon başında transfer edilmiş, İtalyan teknik adamın görevine son verilse de Heynckes döneminde de kendisine ilk 11'de yer bulmuş bir isim.