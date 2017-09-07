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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri belli oldu

Siyah-beyazlılar, ilk maçında Porto deplasmanına gidecek

07 Eylül 2017 13:56

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve G Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.
 
Grubun ilk maçında 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao stadında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.
 
Beşiktaş'ın geri kalan maçları ise şu şekilde;
 
26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig  Vodafone Park TSİ 21:45
 
17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45,
 
1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco  Vodafone Park TSİ 20:00
 
21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto  Vodafone Park TSİ 20:00
 
6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45 
 

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