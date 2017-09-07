Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri belli oldu

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve G Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.



Grubun ilk maçında 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao stadında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.



Beşiktaş'ın geri kalan maçları ise şu şekilde;



26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45



17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45,



1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00



21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00



6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45

