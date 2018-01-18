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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını kadın spiker anlatacak

Spiker Semahat Özdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın ise 3. kadın maç spikeri

18 Ocak 2018 15:08

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma 20 Şubat saat 22.45’te başlayacak. Rövanş maçını ise Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 3. kadın spikeri olan Semahat Özdoğan anlatacak.

Tarihi gün

14 Mart’taki rövanş ise bir ilke imza atacak. Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için planlanan proje kapsamında bu önemli maçı Tivibu ekranlarından Türkiye’nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan anlatacak. 2009 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından organize edilen dörtlü futbol turnuvası için karşı karşıya gelen Ankaraspor-Eskişehirspor’un mücadelesini, 4 kadın hakem yönetmiş, TRT ekranlarında canlı yayınlanan maçı Semahat Özdoğan anlatmıştı.

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