Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Siyah Beyazlılarda tek hedef gruptan çıkmak

Kadroda sürprize yer yok

Beşiktaş 7.kez Şampiyonlar Ligi\'nde

İşte sansasyonel sonuçlar

Kupa koleksiyoncusu Porto

Beşiktaş\'ın Porto\'ya karşı galibiyeti yok

ALİ DANAŞ -PORTO -(DHA) Beşiktaş\'ın 7\'inci Şampiyonlar Ligi macerası yarın akşam Portekiz\'de başlıyor. Geçen sezon Dynamo Kiev\'e yenilerek gruptan çıkma şansını son anda kaybeden Beşiktaş, bu kez işi son maça bırakmak istemediği için Porto karşısında iyi bir sonuç alarak iddiasını ortaya koymak amacında. Yarın akşam TSİ 21:45\'te Dragao Stadı\'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

TEK HEDEF VAR GRUPTAN ÇIKMAK

Beşiktaş\'ın yer aldığı G Grubunda güçlerin birbirine yakın olduğu göz önüne alındığında her takımın hem 1\'inci hem de 4\'üncü olması sürpriz sayılmayacak.

Bu açıdan bakıldığında Porto\'nun yanı sıra Monaco ve R.Leipzig gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Siyah Beyazlıların, deplasmanda alacağı puanlar hayati önem taşıyor. Ancak deplasmanda alınacak puanları iç sahadaki puanlarla artırmadıktan sonra geçen sezonki son maç dramı ile karşı karşıya kalmak yine mümkün. Geçen yıl deplasmandan 4 puan çıkartan Siyah Beyazlılar iç sahada galibiyet çıkartamayıp sadece 3 beraberlik almıştı.Şenol Güneş\'in öğrencileri aynı sonu yaşamamak için içerdeki maçlarda mutlak galibiyet ve deplasman maçlarında da sürpriz galibiyetlerle maksimum puan toplayıp gruptan çıkmak için sonuna kadar mücadele edecek.

KADRODA SÜRPRİZE YER YOK

Süper Lig\'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Siyah Beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş Şampiyonlar Ligi için K.Karabükspor maçında rotasyonla başlamıştı. Quaresma, Atiba ve Cenk Tosun\'u Karabük\'te dinlendiren Güneş 3 oyuncuya da Porto karşısında yer verecek ve sahaya Gökhan Gönül haricinde ideal kadrosu ile çıkacak. Gönül\'ün yokluğunda Adriano\'yu sağbeke oynatmayı planlayan Güneş, Brezilyalı oyuncunun da sakatlanması ile bu görevi Necip\'e vermişti. Adriano\'nun iyileşmesiyle Porto karşısında sağbekte oynayacak oyuncu Necip-Adriano arasında yapılacak tercihten sonra netleşecek. Tecrübeli hocanın yarın akşam sahaya Fabricio, Adriano (Necip), Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun onbiri ile çıkması bekleniyor.

Bu arada Beşiktaş daha önce ilan ettiği gibi Porto maçı dahil hiçbir Avrupa maçına taraftar götürmeyecek.

BEŞİKTAŞ 7\'İNCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE

Beşiktaş şampiyonlar Ligi\'nde 7. kez sahne alacak. 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi\'ne ilk kez katılan Siyah-beyazlılar, Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg\'a rakip olduğu grupta 6 puan toplayarak 3\'üncü olmuştu.

Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'inci macerasını 2000-2001 sezonunda yaşayan Kara Kartallar bu kez Milan, Leeds United ve Barcelona ile mücadele etmiş ve 4 puan ile grubu son sırada bitirmişti.

2003-2004 sezonunda ise Chelsea, Lazio ve Sparta Prag\'ı geçmeye çalışan Beşiktaş, bu kez 7 puana ulaşsa da 3\'üncü oldu ve gruptan çıkamamıştı.

Porto, Liverpool ve Marsilya\'nın yer aldığı 2007-2008 grubunda 4\'üncü olan Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda da Manchester United, CSKA Moskova ve Wolfsburg\'u geçemedi ve yine 4\'üncü olarak gruptan çıkamadı.

Geçen sezon 6\'ıncı kez katıldığı Şampiyonlar Ligi\'nde deplasmanda Benfica ile berabere kalıp Napoli\'yi de yenerek grubun en iddialı takımı olan Siyah Beyazlılar bu başarıyı iç sahadaki maçlara yansıtamadı. İç sahada 3 beraberlik alan Kara Kartallar işini son maça bıraktı. İskoç hakem Craig Thomson\'un kararları ile geceye damga vurduğu maçta Dynamo Kiev\'e 6-0 yenilen Beşiktaş 3\'üncü olup yoluna Avrupa Ligi\'nde devam etti.

SANSASYONEL SONUÇLAR

Siyah-Beyazlılar, 6 kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi\'nde oldukça sansasyonel sonuçlara da imza attı. Barcelona, Chelsea, Liverpool, Paris Saint Germain, Manchester United, Napoli gibi takımları yenmeyi başaran Kara Kartallar farklı mağlubiyetler de yaşadı.

İşte Beşiktaş\'ın aldığı ilgi çekici skorlar:

Galibiyetler

Beşiktaş: 3- Barcelona: 0

Beşiktaş: 3 -Paris Saint Germain: 1

Chelsea: 0 -Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 -Liverpool: 1

Manchester United: 0- Beşiktaş: 1

Napoli: 2- Beşiktaş: 3

Mağlubiyetler

Milan: 4 -Beşiktaş: 1

Leeds United: 6- Beşiktaş: 0

Barcelona: 5- Beşiktaş: 0

Liverpool: 8- Beşiktaş: 0

Dynamo Kiev: 6- Beşiktaş: 0

Kara Kartallar, Devler Ligi\'nde bugüne kadar yaptığı 36 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet alırken 31 gol atıp 70 gol yedi.

KUPA KOLEKSİYONCUSU PORTO

Beşiktaş\'ın rakibi Porto, Portekiz Ligi\'nin en köklü kulüplerinden.

124 yıllık mazisi bulunan Porto\'nun müzesi kupalarla dolu. Portekiz’de 27\'si lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 81 kupa kazanan Ejderhalar, Avrupa\'da da 7 kupayı müzesine koymayı başarmış bir ekip. Üstelik bu 7 kupanın 2 tanesi Avrupa\'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi kupası. 2004 yılında Şampiyonlar Ligi\'ni kazanan Porto son Avrupa Şampiyonluğunu 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi\'ni kazanarak yaşadı.

Kendi liginde bu sezona fırtına gibi giren Porto 5 maçta 5 galibiyet ile zirvede bulunuyor. Üstelik attığı 12 gole karşın kalesinde henüz gol görmedi. Porto\'nun Beşiktaş\'a karşı önemli sayılacak dezavantajı takımın golcüsü Aboubakar ve sağbek Maxi Pereira cezalarından dolayı oynamayacak oluşu.

BEŞİKTAŞ\'IN PORTO\'YA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş ile Porto tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş\'ın daha önce oynadığı 4 karşılaşmada Porto\'ya karşı galibiyeti bulunmuyor. 2007 - 2008 sezonunda UEFA Avrupa Ligi\'nde aynı grupta yer alan Beşiktaş ve Porto arasındaki maçların ikisini de Porto 0-1 ve 2-0\'lık skorlarla kazandı.

2010-2011 sezonunda bu kez Şampiyonlar Ligi\'nde aynı grupta yer alan iki takımın İstanbul\'da oynadığı maçı Porto 3-1 ile kazanırken Portekiz\'deki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.