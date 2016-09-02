Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı.
UEFA’ya listeyi gönderen siyah-beyazlıların yeni transferlerinden sadece genç oyuncu Oğuzhan Aydoğan'a yer verilmedi.
22 kişi olarak belirlenen listede A Takımdan Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan ve Ömer Şişmanoğlu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş’ın UEFA’ya gönderdiği futbolcu listesi şu şekilde:
Kaleciler: Tolga Zengin – Fabricio Ramirez – Utku Yuvakuran
Defans: Marcelo Guedes – Luiz Rhodolfo – Dusko Tosic – Atınç Nukan – Gökhan Gönül – Andreas Beck – Caner Erkin – Adriano Correia
Orta Saha: Atiba Hutchinson -Oğuzhan Özyakup – Tolgay Arslan – Gökhan İnler – Necip Uysal – Olcay Şahan – Ricardo Quaresma – Kerim Frei – Anderson Talisca
Forvet: Cenk Tosun – Vincent Aboubakar