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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Veli Kavşak, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan kadroya alınmayan isimler oldu

02 Eylül 2016 18:32

Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı.

UEFA’ya listeyi gönderen siyah-beyazlıların yeni transferlerinden sadece genç oyuncu Oğuzhan Aydoğan'a yer verilmedi.

22 kişi olarak belirlenen listede A Takımdan Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan ve Ömer Şişmanoğlu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş’ın UEFA’ya gönderdiği futbolcu listesi şu şekilde:

Kaleciler: Tolga Zengin – Fabricio Ramirez – Utku Yuvakuran

Defans: Marcelo Guedes – Luiz Rhodolfo – Dusko Tosic – Atınç Nukan – Gökhan Gönül – Andreas Beck – Caner Erkin – Adriano Correia

Orta Saha: Atiba Hutchinson -Oğuzhan Özyakup – Tolgay Arslan – Gökhan İnler – Necip Uysal – Olcay Şahan – Ricardo Quaresma – Kerim Frei – Anderson Talisca

Forvet: Cenk Tosun – Vincent Aboubakar

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