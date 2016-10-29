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Spor

Beşiktaş'ın sakatlık kâbusu; Napoli maçına 6 yıldızından eksik çıkacak

Aras ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Beşiktaş'ta sakatlanan oyuncusu sayısı 8'e yükseldi

29 Ekim 2016 18:13

Futbolcularının yaşadığı sakatlıklardan dolayı talihsiz bir sezon geçiren Beşiktaş, Napoli karşısına 6 yıldızından yoksun çıkacak. Caner Erkin'in ardından dün de ayak tarak kemiği kırılan Talisca sahalardan 6 ay uzak kalacak.  Son olarak Aras Özbiliz omzunun çıkması nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacak. Aras ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Beşiktaş'ta sakatlanan oyuncusu sayısı 8'e yükseldi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda topladığı 5 puanla grupta ikinci sırada bulunan Beşiktaş, kritik Napoli maçı öncesi Talisca ve Aras'ın sakatlıklarıyla 6 oyuncusundan eksik olarak sahaya çıkacak.

 

Beşiktaş'taki sakat futbolcuların son durumu

 

Necip Uysal: Sağ arka adalesinde gerilme var. Napoli maçında yok.

Gökhan İnler: Sakatlığı yeni düzeldi ancak antrenman ve maç eksiği var. Napoli maçında kadroya girebilir ancak oynaması beklenmiyor.

Oğuzhan Özyakup: Onun da sakatlığı geçti ancak uzun süredir oynamıyor. Antrenman ve maç eksiği var. Napoli maçında oynama ihtimali yok.

Atiba Hutchinson: Genel adale ağrıları var. Gençlerbirliği maçında bu yüzden oynatılmadı. Napoli karşılaşmasında oynayabilir.

Gökhan Gönül: Adale ağrıları var. Gençlerbirliği karşısında vasat bir oyun sergilemesinin en önemli nedeni buldu. Napoli maçında oynayabilir.

Anderson Talisca: Gençlerbirliği maçında yere ters bastığı için ayak tarak kemiği kırıldı. 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Caner Erkin:Antalyaspor maçında sol aşil tendonu kopmuştu. En az 4 ay forma giyemeyecek.

Aras Özbiliz: Bu sabah yapılan antrenmanda omuzu çıktığı için ameliyat edilecek. En az 2 ay yok.

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