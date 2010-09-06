-BEŞİKTAŞ'IN SAHASI 6. HAFTAYA KADAR HAZIR OLACAK İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Saka, zemini bozulan BJK İnönü Stadı'nın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medical Park Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmaya kadar tam olarak hazır hale geleceğini söyledi. Statta yapılan zemin çalışmalarını inceleyen Saka, LİG TV'ye yaptığı açıklamada, sahalarının çok fazla kullanıldığını belirterek, ''Bütün spor kamuoyunun bildiği gibi olağanüstü sıcaklar yaşadık. Tüm sahalarda olduğu gibi bizim stadımızda da sorunlar yaşadık. Ama sorunu sadece sıcaklara bağlamak doğru değil. Sahamız çok fazla kullanıldı. İki konser ve 19 Mayıs törenleri yapıldı. Törenlerin 3 kez provası yapıldı. UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu kadar önde olacağını planlamamıştık. Stat zemininde ara ekim yaptık. Çimlerimiz çıkmaya yüz tuttu. Ligin 6. haftasındaki Medical Park Antalyaspor maçına kadar tam olarak hazır hale gelecektir'' diye konuştu. Saka, statlarının bu hafta Ankaragücü ile yapacakları karşılaşma için kullanılabilir durumda olduğunu da anlatarak, ''Sahamızda maç oynanmasına engel olacak herhangi bir sorun yok. Dünya yıldızlarını getirmiş olan bir kulüp olarak, BJK İnönü Stadı'nı eski haline getirmeye çalışıyoruz'' dedi.