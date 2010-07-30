-BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapacağı rövanş mücadelesinin biletleri satışa çıkarıldı. Biletix'ten satışa sunulan biletlerin, maç günü kalması durumunda BJK İnönü Stadı'ndaki gişeden de satılacağı bildirildi. BJK İnönü Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP üst B-E: 275 Lira VIP üst A-F: 250 Lira VIP alt A-F: 150 Lira VIP alt B-E: 200 Lira VIP alt C-D: 250 Lira Numaralı orta: 150 Lira Numaralı kenar: 125 Lira Kapalı üst: 110 Lira Kapalı alt: 90 Lira Kale arkası (Yeni Açık): 40 Lira Kale arkası (Eski Açık): 30 Lira Rakip takım (Eski Açık): 30 Lira