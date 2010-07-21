-BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇINA FİNLİ HAKEM İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yarın rövanş maçına çıkacak. Toftir Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mattias Gestranius yönetecek. Karşılaşmada Gestranius'un yardımcılıklarını Mikko Alakare ve Marko Hanninen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antti Munukka. Siyah-beyazlıların Vikingur karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Hakan, Ekrem, Ferrari, Sivok, İsmail, Nihat, Ernst, Tabata, Quaresma, Delgado ve Nobre (Bobo). Beşiktaş, Vikingur'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plezen takımıyla karşılaşacak. Muhtemel eşleşmede ilk maç 29 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.