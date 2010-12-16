-BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ YARIN BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Türkiye'den Beşiktaş'ın da yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sona erecek grup maçlarının ardından, 2. tur ile muhtemel 3. tur eşleşmeleri yarın İsviçre'de yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 14.00'de başlayacak kura çekiminde, (L) Grubu'nu 13 puanla Porto'nun ardından ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükselen Beşiktaş'ın bu tur ile muhtemel 3. turdaki rakipleri de belirlenecek. Beşiktaş, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Siyah-beyazlılar, 2. turda, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırayı alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek en iyi 4 takımdan birisi veya UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderlerinden, kendi grubundaki Porto haricindeki birisiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalan, Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri 2'si dışında kesinleşti. Son 2 muhtemel rakip, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşamki maçların ardından Manchester City-Lech Poznan ve PSV Eindhoven-Metalist ikililerinden birer tanesi olacak. Maçları tamamlanan gruplardan Liverpool (İngiltere), Paris Saint Germain (Fransa), Villarreal (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna) ve CSKA Moskova (Rusya) Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında. Bu akşam son maçların oynanacağı 6 gruptan 4'ünde ise liderliği garantileyen Bayer Leverkusen (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Zenit (Rusya) ve Stuttgart (Almanya) Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına adını daha önce yazdırmıştı. Liderin kesinleşmediği (A) Grubu'ndan Manchester City (İngiltere) veya Lech Poznan (Polonya), (I) Grubu'nda da PSV Eindhoven (Hollanda) veya Metalist (Ukrayna), bu akşamki maçlarının ardından siyah-beyazlıların muhtemel rakiplerinden biri olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş'ın grubunda yer alan Porto haricindeki 11 liderin yanı sıra Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlardan 4'ünün de Beşiktaş'a rakip olması mümkün. ''Devler Ligi'' gruplarının en iyi 4 üçüncüsü Spartak Moskova (Rusya), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda) ve Twente (Hollanda) siyah-beyazlıların olası rakipleri arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. turunda ilk maçlar 17 Şubat 2011, rövanşları ise 24 Şubat 2011'de yapılacak. Bu arada, Bursaspor'un elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. ve 3. tur maçlarının kura çekimi de yarın TSİ 13.00'te aynı yerde yapılacak. Kura çekimine Beşiktaş Kulübü adına futbol komitesi başkanı ve asbaşkan Serdal Adalı ile futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu katılacak.