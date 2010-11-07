-BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ VİKİNGUR YARIN İSTANBUL'A GELECEK İSTANBUL (A.A) - 11.07.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi Vikingur, 15 Temmuz Perşembe günü oynanacak ilk maç için yarın İstanbul'a gelecek. Riga üzerinden uçakla İstanbul'a gelecek Vikingur, pazartesi günü öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda olacak. Vikingur, salı günü saat 10.30'da TFF Riva Tesisleri'nde idman yapacak. Vikingur Teknik Direktörü Jogvan Martin Olsen, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 20.00'de ise Faroe Adaları temsilcisi, son antrenmanını statta yapacak. Vikingur kafilesinin, perşembe günü oynanacak maçın ardından 16 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te ülkesine döneceği bildirildi.