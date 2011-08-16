-Beşiktaş'ın rakibi yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak Rusya temsilcisi Alania, yarın İstanbul'a gelecek. Saat 16.30'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'na gelecek olan Rus ekibi, saat 19.00'da Fiyapı İnönü Stadı'nda antrenman yapacak. Alania Teknik Direktörü Vladimir Gazzaev ise antrenman öncesi saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Rus ekibi, 18 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak maçın ardından ülkesine dönecek. -Carvalhal'ın basın toplantısı- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal da yarın saat 20.15'te Fiyapı İnönü Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Carvalhal'ın basın toplantısının ardından siyah-beyazlılar, saat 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada, basın mensuplarının her iki takımın antrenmanlarının ilk 15 dakikalık bölümünden görüntü alabilecekleri bildirildi.