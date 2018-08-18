Beşiktaş'ın rakibi Partizan'ın maçı ertelendi

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Sırbistan Futbol Federasyonu, Partizan\'nın yarın oynayacağı Rad maçını erteledi.

Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, siyah beyazlıların karşısına bir haftalık dinlenme ile çıkacak. Sırbistan Futbol Federasyonu ülke puanının önemi ve Sırp takımlarına Avrupa arenasında destek amacıyla Partizan\'ın Rad ile oynayacağı karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Partizan takımı bu karar sonrası Beşiktaş\'ın karşısına bir haftalık dinlenme ve taktik çalışma yapma şansı ile hazırlanacak. Beşiktaş ise LASK Linz maçından sonra doğrudan Erzurum\'a geçmiş ve yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçına bu şehirde hazırlanma kararı almıştı. Siyah beyazlılar yarın akşam BB Erzurumspor maçını oynadıktan sonra İstanbul\'a dönerek pazartesi ve salı günü Partizan maçına hazırlandıktan sonra çarşamba günü öğle saatlerinde Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'a gidecek.