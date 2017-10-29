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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Monaco'da 'Falcao' belirsizliği

Kolombiyalı santrfor, Fransa'da oynanan maçta takımının tek golünü kaydetmişti

29 Ekim 2017 14:16

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü konuk edeceği Monaco'da yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Takımının Fransa Ligue 1'de Bordeaux'u 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcunun, çarşamba gününe kadar yetişip yetişmeyeceği de henüz belli değil.

Eurosport'ta yer alan habere göre Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, geçen gün Bordeaux'yu deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri lig karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Falcao'nun Beşiktaş maçına da yetişemeyebileceğini söyledi.

Bordeaux maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, tedavi sürecinde olan bir diğer oyuncusu Djibril Sidibé için de aynı belirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın Monaco deplasmanında 2-1 galip geldiği bir önceki maçta 90 dakika forma giyen Falcao takımının tek golüne imza atarken, Sidibé de 79 dakika süre almıştı.

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