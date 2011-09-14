Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv Türkiye'ye geldi

T24 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı rakibi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı İstanbul'a geldi. Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim nedeniyle farklı bir boyuta taşınan maç öncesi, İsrail basını maçta 4000 polisin görev yapacağını, karşılaşmada Filistin bayrağı ve büyük boyda Türk bayrağı açılmayacağını yazdı. Daha önce Maccabi Tel Aviv takımının asker oyuncularının gelmemesi kararlaştırılmışken, İsrail temsilcisi, oyuncularını Türkiye'ye getirdi.







Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile saat 21:45'te İnönü Stadı'nda karşılaşacak.



Mavi Marmara baskını hakkında yayınlanan Palmer Raporu'yla Türkiye ile İsrail arasında kopma noktasına gelen ilişkiler, Beşiktaş'ın oynayacağı maç ile tekrar önem kazandı. Palmer Raporu'nun ardından Türkiye'nin İsrail'den büyükelçisini çekmesi ve Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi kararı alması büyük tartışma yaratmıştı.

'Maça gitmeyin'



İsrail basınında yer alan spor haberlerinde gündemin ilk maddesinde yarınki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşması var. İki ülke siyasetçilerinin yaptıkları sert açıklamalar nedeniyle, konuk ekip taraftarlarına deplasman karşılaşmasına gidilmemesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Buna karşın yaklaşık 150 Maccabi Tel Aviv taraftarının İnönü Stadı’nda oynanacak maça gelmesi bekleniyor.

'Otelden çıkmayın'



Maccabi Tel Aviv’in Teknik Direktörü Motti Ivanir’in İstanbul’da oynanacak maç için futbolcularına bir dizi talimat verdiği öğrenildi. Ivanir’in, antrenman dışında hiçbir futbolcusunun maç saatine dek otelden çıkmasını istemediği belirtilirken, futbolcuların gergin oldukları kaydedildi.



İsrail basınına açıklamalarda bulunan Maccabi Tel Avivli oyuncuların, İnönü Stadı’nda Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferden çekindikleri ancak siyasi gerilim konusunda yorum yapmayarak “Biz futbola bakıyoruz” sözlerini kullandıkları ifade edildi.

Aman dikkat



İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu’na Beşiktaş-Maccab Tel Aviv maçında 50-60 kişilik islamcı grubun sahaya gireceği ihbarı geldi. TFF kanadı bu iddiaları kabul etmese de tedbirler alınıyor. Bu nedenle karşılaşmada 4 bin emniyet görevlisinin yer alacağı belirtildi. Ayrıca 6 İsrailli’nin de Maccabi Tel Aviv kafilesini koruyacağı ifade edildi.



El altından meşale sattığı öne sürülen köftecilerin de stat çevresine sokulmayacağı vurgulandı.



Maça Beşiktaş’ı kızdırmak için Fenerbahçe formasıyla geleceği iddia edilen Maccabi taraftarına bu konuda izin verilmeyeceği belirtildi.

Beşiktaşlılara şeker



Öte yandan karşılaşma için İstanbul’a gelecek 150-200 kadar Maccabi Tel Aviv taraftarının maçın havasını yumuşatmak amacıyla Beşiktaş taraftarlarına yanlarında getirdikleri şekerleri ikram edecekleri belirtiliyor.

En etkili isim cezalı



Maccabi Telaviv'in en önemli isimlerinden Moussa Konate, Panathinaikos’la oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçta görev alamayacak.





Teknik direktör Motti Ivanir de aynı karşılaşmada hakemlere aşırı itiraz ettiği ve sonrasında aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Beşiktaş maçında kulübede olamayacak.

Gençlere ağırlık verdi



Son yıllarda İsrail ölçütlerinde transfere en fazla para harcayan takımlardan biri olan Maccabi Tel Aviv, bu sezon ‘öze’ döndü.





Takımın yarısını, geçen yıl çok başarılı bir sezon geçiren genç takımdan takviye eden Maccabi Tel Aviv’de as kaleci Guy Haimov sakatlığı nedeniyle son lig maçında görev alamamıştı.





Bir diğer sakat oyuncu Eliran Atar’ın durumu da sakatlığı nedeniyle şüpheli görünüyor.

Maccabi Telaviv gruplara nasıl kaldı?



UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Maccabi Tel Aviv, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 1 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi.



İsrail ekibi, eleme turlarında oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Xazar Lankaran ekibini saf dışı bıraktı.



Azari ekibi karşısında evindeki maçı 3-1 kazanan İsrail ekibi, deplasmanda 0-0 berabere kalıp 3. ön eleme turuna yükseldi.



3. ön eleme turunda Bosna-Hersek'in Zeljeznicar takımıyla eşleşen Maccabi Tel Aviv, deplasmanda 2-0, evinde ise 6-0 galip geldi.



Maccabi Tel Aviv, play-off turunda ise Yunanistan ve Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Panathinaikos'u elemeyi başardı.



Yunan takımı karşısında Tel Aviv'de 3-0 galip gelen İsrail temsilcisi, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen gruplara çıktı.

En golcüsü Atar



Maccabi Tel Aviv'in bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu İsrailli Elran Atar oldu.



Atar, oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Roberto Colautti 4, Senagalli Moussa Konate ise 2 gol kaydetti.

Avrupa kupaşarına 58 maç yaptı



Maccabi Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne dek 58 kez sahaya çıktı. İsrail ekibi, bu 58 maçın 23'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sini ise kaybetti.



Maccabi Tel Aviv, geçen sezon İsrail Ligi'ni 70 puanlı Maccabi Haifa ve 65 puana ulaşan Hapoel Tel Aviv'in ardından 50 puanla 3. sırada tamamladı.



İsrail temsilcisi, 3 haftası geride kalan kendi liginde bu sezon bütün maçlarını kazanarak, liderlik koltuğunda oturuyor. Maccabi Tel Aviv, 3 maçta toplam 9 gol atıp, kalesinde sadece tek gol gördü.

Kadrosu



Teknik direktörlüğünü İsrailli Mordechay Iwanir'in yaptığı Maccabi Tel Aviv'in kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunuyor.



Birer Brezilyalı, Senagalli, Karadağlı ve Bosna-Hersekli futbolcuya sahip olan Maccabi Tel Aviv'in kadrosu şöyle:



Kaleciler: Guy Haimov, Barak Levy, Yossi Ginzburg



Savunma: Klemi Saban, Uri Cohen, Nivaldo (Brezilya), Yagil Biton, Yoav Ziv, Savo Pavicevic (Karadağ), Moshe Logasi, Omer Vered.



Orta saha: Gal Alberman, Guillermo Israilevich, Haris Medunjanin (Bosna-Hersek), Moussa Konate (Senegal), Dor Malul, Dia Seba, Sheran Yeini, Rafi Dahan, Tamir Cahalon, Eli Zizov



Forvet: Barak Itzhaki, Munas Dabbur, Dor Mikha, Elran Atar, Roberto Colautti, Roi Kehat.