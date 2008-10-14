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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Bourges Basket

Beşiktaş Cola Turka Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Fransa'nın Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

14 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Cola Turka Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Fransa'nın Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

FIBA Avrupa Ligi'nde (A) Grubu'nda Halcon Avenida, TS Wisla Krakow, Bourges Basket, Nadezhda ve Mizo Pecs takımları ile mücadele edecek olan siyah-beyazlıların, Fransız ekibiyle deplasmanda oynayacağı ilk hafta maçı TSİ 21.00'de başlayacak.

Fransa Bayan Basketbol Ligi'nin güçlü ekiplerinden olan Bourges Basket, kendi liginde oynadığı 5 maçı da kazanarak 10 puanla ilk sırada yer alıyor. 2007 ve 2008'deki Avrupa Ligi organizasyonlarını 4.'lükle tamamlayan Bourges Basket, Avrupa Ligi'nde 3 kez de şampiyonluğa ulaştı.

Bourges Basket'in kadrosunda 10 Fransız, 1'er İngiliz, Macar, Rumen, Hırvat, Sırp ve Brezilyalı basketbolcu bulunuyor.

Beşiktaş Cola Turka'nın yer aldığı (A) Grubu'nda ilk hafta maçlarının programı şöyle:

15 Ekim Çarşamba:

Bourges Basket-Beşiktaş Cola Turka

Nadezhda-TS Wisla Krakow

16 Ekim Perşembe:

Mizo Pecs-Halcon Avenida

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