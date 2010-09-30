Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

T24- Ziraat Türkiye Kupası'nda play-off müsabakalarının kuraları çekildi. Play-Off turu kura çekiminde Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu ile eşleşti.
Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, kupada play-off aşamasında mücadele edecek 32 kulübün temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'i 5-15 arasında tamamlayan 11 takım ve Süper Lig'e yükselen 3 takım tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek.
Süper Lig'i geçen sezon ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son kupa şampiyonu Trabzonspor, direkt grup aşamasında katılacak.
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre 26, 27 veya 28 Ekimde oynanacak play-off turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Eskişehirspor-Denizlispor
Ankaragücü-Tokatspor
Konyaspor-Bucaspor
Sivasspor-Manisaspor
Karşıyaka-Kayserispor
Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor
Gaziantepspor-Türk Telekomspor
Beypazarı Şekerspor-Kardemir Karabükspor
Gençlerbirliği-Akçaabat Sebatspor
Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor
Orduspor-Medical Park Antalyaspor
Menemen Belediyespor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Hacettepe
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor
Kırıkhanspor-Bandırmaspor