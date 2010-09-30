Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

T24- Ziraat Türkiye Kupası'nda play-off müsabakalarının kuraları çekildi. Play-Off turu kura çekiminde Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu ile eşleşti.



Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, kupada play-off aşamasında mücadele edecek 32 kulübün temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.



Ziraat Türkiye Kupası play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'i 5-15 arasında tamamlayan 11 takım ve Süper Lig'e yükselen 3 takım tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek.



Süper Lig'i geçen sezon ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son kupa şampiyonu Trabzonspor, direkt grup aşamasında katılacak.



Tek maçlı eleminasyon sistemine göre 26, 27 veya 28 Ekimde oynanacak play-off turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:





Eskişehirspor-Denizlispor

Ankaragücü-Tokatspor

Konyaspor-Bucaspor

Sivasspor-Manisaspor

Karşıyaka-Kayserispor

Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor

Gaziantepspor-Türk Telekomspor

Beypazarı Şekerspor-Kardemir Karabükspor

Gençlerbirliği-Akçaabat Sebatspor

Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor

Orduspor-Medical Park Antalyaspor

Menemen Belediyespor-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Hacettepe

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor

Kırıkhanspor-Bandırmaspor



