T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın rakibi Antalya

Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

30 Ekim 2008 02:00


Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta maçında bugün İstanbul'da Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılarda bugünkü maç öncesi Gökhan Zan ve Batuhan Karadeniz'in sakatlığı sürerken, takım kaptanı Delgado ise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı.



Süper Lig'de son oynanan Sivasspor maçı sonrası sadece iki antrenmana katılan Delgado'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle Delgado'nun, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışılacağı açıklandı.

KADRODA YER ALAN OYUNCULAR
Rüştü Reçber, Serdar Kurtuluş, Ekrem Dağ, Hakan Arıkan, Tuna Üzümcü, Seric, Zapotocny, Sivok, Nobre, Uğur İnceman, İbrahim Üzülmez, Tello, İbrahim Toraman, Bobo, Cisse, Serdar Özkan, Ali Tandoğan, Holosko

MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın sahaya Rüştü, A.Tandoğan, Zapotocny, İ.Toraman, Seric, S.Kurtuluş, Cisse, S.Özkan, Tello, Bobo, Nobre 11' ile çıkması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24