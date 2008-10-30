Beşiktaş'ın rakibi Antalya



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta maçında bugün İstanbul'da Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.



BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.



Siyah-beyazlılarda bugünkü maç öncesi Gökhan Zan ve Batuhan Karadeniz'in sakatlığı sürerken, takım kaptanı Delgado ise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı.







Süper Lig'de son oynanan Sivasspor maçı sonrası sadece iki antrenmana katılan Delgado'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle Delgado'nun, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışılacağı açıklandı.



KADRODA YER ALAN OYUNCULAR

Rüştü Reçber, Serdar Kurtuluş, Ekrem Dağ, Hakan Arıkan, Tuna Üzümcü, Seric, Zapotocny, Sivok, Nobre, Uğur İnceman, İbrahim Üzülmez, Tello, İbrahim Toraman, Bobo, Cisse, Serdar Özkan, Ali Tandoğan, Holosko



MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın sahaya Rüştü, A.Tandoğan, Zapotocny, İ.Toraman, Seric, S.Kurtuluş, Cisse, S.Özkan, Tello, Bobo, Nobre 11' ile çıkması bekleniyor.





