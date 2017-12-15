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Spor

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı hazırlıkları devam ediyor 

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Süper Lig’in 16'ncı haftasında Osmanlıspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

15 Aralık 2017 16:18

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Süper Lig’in 16\'ncı haftasında Osmanlıspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalar yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

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