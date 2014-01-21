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Spor

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba yoğun bakımda

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, yoğun bakıma alındı. Solunum yollarında enfeksiyon olan Seba'nın durumunun düne göre daha iyi olduğu açıklandı

21 Ocak 2014 14:52

Bir süredir Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisi süren Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın, solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu, efsane başkanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Havutçu, Süleyman Seba'nın solunum yollarındaki enfeksiyondan dolayı rahatsızlık yaşadığını belirterek, "Bugün biraz daha iyi. Gerçekleştirilecek kontrollerin ardından durumu belli olacak" dedi.

 

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