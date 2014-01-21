Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba yoğun bakımda

Bir süredir Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisi süren Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın, solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu, efsane başkanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Havutçu, Süleyman Seba'nın solunum yollarındaki enfeksiyondan dolayı rahatsızlık yaşadığını belirterek, "Bugün biraz daha iyi. Gerçekleştirilecek kontrollerin ardından durumu belli olacak" dedi.