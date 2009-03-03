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Spor

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

03 Mart 2009 02:00


Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşma için bugün saat 15.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nden başkente hareket etti.


Karayolu ile Ankara giden Siyah Beyazlı kafilede kadrodaki tüm futbolcular götürüldü. Beşiktaş kafilesi Süper Lig'in 23. haftasında 7 Mart'ta Hacattepe ile Ankara'da oynayacağı mücadeleye kadar başkente kalacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli'nin Ankaraspor karşısında Süper Lig karşılaşmalırında çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor. Siyah Beyazlı takımın Ankaraspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor.:

Hakan Arıkan, Serdar Kurtuluş, Zapatocny, Sivok, Ekrem Dağ, Serdar Özkan, Cisse, Uğur İnceman, Yusuf, Holosko ve Bobo.

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