Beşiktaş'ın Monaco zaferi Avrupa basınında

Le Figaro \"Tosun Monaco\'yu cezalandırdı\"

Sofoot \"Beşiktaş Monaco\'yu ikiye katladı\"

Abola \"Quaresma, Tosun işbirliği Beşiktaş\'ı uçurmaya devam ediyor\"

DailyMail gazetesi \"Tosun 2 tane attı Beşiktaş kazandı\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA

Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde dün akşam oynanan karşılaşmada Monaco\'yu deplasmanda 2-1 yenmisinin ardından Avrupa Basını, Siyah-Beyazlı takımın bu başarısını manşetlerine taşıdı. Grubu\'nda 3\'te3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş\'ta özellikle Cenk Tosun\'un en dikkat çeken isim olduğu belirten bazı gazeteler \"Zaferin arkasındaki isim\" manşetini attı.

\"BEŞİKTAŞ MONACO\'YU İKİYE KATLADI\"

Fransa basının geniş yer ayırdığı Monaco-Beşiktaş için attığı manşetlerden en dikkat çekeni ise Le Figaro\'nun attığı \"Tosun Monaco\'yu cezalandırdı, Monaco\'nun geçen sezonki kalitesi artık yok\" başlığı dikkat çekti. Le Figaro, Cenk Tosun için ise Tosun \"ağır vasıta\" manşetini attığı haberinde \"26 yaşındaki milli futbolcunun transfer piyasalarındaki yükselişi bir şans değil, belki en \"gösterişli\" hücum futbolcusu degil ama \"şeytani bir randımana\" sahip. Daha önce Porto\'ya gol atan Tosun, Monaco\'yu Quaresma\'nun isabetli ortasına müthiş bir kafa vurarak ve \"fırsatçı\" bir şut ile avladı ve Jemerson ile Glik\'e kabus gibi bir gece yaşattı\" diye yazdı.

Ünlü Fransız gazetesi L\'Equipe ise Şenol Güneş\'in basın toplantısında söylediği \"Gurupta hala herşey olabilir, Monaco\'nun tur atlama şansı devam ediyor\" sözlerini manşetlerine taşıdı. Gazete Cenk Tosun\'u da maçın adamı seçti.

Fransa basınında yer alan diğer manşetler ise şu şekilde:

Le Monde \"Monaco evinde karşıladığı Türklere karşı yenildi ve gurup sonuncusu oldu\"

Eurosport \"Kanatsız Monaco geçen sezonun Monaco\'su değildi, bu oyun ile fazla uzağa gidemezler\"

RMC Sport \"Monaco\'lu futbolcuların durumu çok endişelendiriyor, Türkler karşısında defans ve Tielemans çöktü. Falcao ile ilk golü atmasına rağmen ciddi Türk takımı karşısında maç kazanabilecek bir oyun yoktu\"

Sofoot : \"Beşiktaş Monaco\'yu ikiye katladı\"

\"QUARESMA, TOSUN İŞBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ\'I UÇURMAYA DEVAM EDİYOR\"

Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi grubun\'daki rakiplerinden olan Porto\'nun ülkesi Portekiz\'de de Karakartalın Monaco galibiyetine geniş yer ayırdı. Ülkenin önemli spor gazetelerinden olan Abola gazetesi Beşiktaş\'ın Monaco galibiyeti sonrası \"Quaresma, Tosun işbirliği Beşiktaş\'ı uçurmaya devam ediyor\" manşetini atarken , bir diğer Portekiz gazetesi Record ise \"Beşiktaş evinde Monaco\'yu yendi\" diye yazdı.

\"BEŞİKTAŞ YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR\"

İspanyol basınıda Beşiktaş\'ın Monaco galibiyetini sayfalarına taşıdılar. As gazetesi \"Beşiktaş yenilgisiz devam ediyor\" manşetini atarken Marca ise \"Lider Beşiktaş Monaco\'nun iplerini saldı\" diye yazdı. Marca, Monaco için artık Şampiyonlar Ligi serüveninin bittiğini Beşiktaş\'ın ise müthiş performansının devam ettiğini yazdı.

\"TOSUN 2 TANE ATTI BEŞİKTAŞ KAZANDI\"

İngiliz basınada Beşiktaş\'ın Monaco galibiyetine yer ayırırken özellikle Premir Lig takımlarının yakın takibinde olan Cenk Tosun\'u manşetlerine taşıdılar. DailyMail gazetesi \"Tosun 2 tane attı Beşiktaş kazandı\"diye manşet attığı haberinde Cenk Tosun\'un Beşiktaş\'tan almanın artık daha zor olduğunu yazdı. The Guardian gazetesi ise \"Geçen yılın yarı finalisti erken veda edecek\" diye yazdı.

İsveç spor internet sitesi olan Robosport ise Cenk Tosun\'u övdüğü haberinde \"Zaferin arkasındaki isim\" manşetini attı.

