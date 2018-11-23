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Spor

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta 6 eksik İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile yarın saat 19

23 Kasım 2018 16:16

Beşiktaş\'ta 6 eksik

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile yarın saat 19.00\'da karşılaşacak Beşiktaş\'ın maç kadrosunda yer alan isimler belli oldu. 
Siyah-beyazlıların, Ankaragücü maçı kadrosunda Lens, Adriano, Roco, Gökhan Töre, Babel ve Pepe olmak üzere 6 isim yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş\'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
\"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel\"

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