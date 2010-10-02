-BEŞİKTAŞ'IN MİLLİ SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 8 Ekimde Berlin'de Almanya, 12 Ekimde de Bakü'de Azerbaycan ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın aday kadrosunda 7 Beşiktaşlı oyuncu yer aldı. Teknik direktör Guus Hiddink'in açıkladığı 27 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan 7, Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 4 oyuncu çağrıldı. Siyah-beyazlılar böylece, uzun yıllar sonra (A) Milli Takım'a oyuncu verme sayısı bakımından ezeli rakiplerini geçmiş oldu. Almanya ile Azerbaycan maçları için belirlenen aday kadroda Beşiktaş'tan Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio, Necip Uysal ve Nihat Kahveci yer aldı. -SAKATLIK SIKINTISI- (A) Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Azerbaycan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri için belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda yer alan oyunculardan bazıları sakatlıkları nedeniyle takımlarının son lig maçlarında forma giyemedi. Bugün açıklanan aday kadroda yer alan oyunculardan Galatasaraylı Arda Turan ile Hakan Kadir Balta, sakatlıkları nedeniyle takımlarının dün Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçta kadroya alınmadı. Beşiktaşlı Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmazken, Fenerbahçe'de ise Özer Hurmacı, sarı-lacivertli takımın dünkü idmanında tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü.