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Spor

Beşiktaş'ın Mario Gomez planı

Ara transfer dönemini 4 transferle kapatan Beşiktaş hız kesmiyor

03 Şubat 2017 12:47

Beşiktaş gelecek sezon için Mario Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.

Wolfsburg'un Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması halinde serbest kalacak olan Alman golcü, siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki sezon için oluşturduğu transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. listesinde ilk sırada yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre, Kartal, Juventus’ta top koşturan Hırvat forvet Mario Mandzukic ile de ciddi biçimde ilgileniyor, iki yıldızdan birini mutlaka renklerine bağlamak istiyor.
 
Ara transfer dönemini Matej Mitrovic, Ryan Babel, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için forvet planını şimdiden belirledi.

Aboubakar ve Demba Ba ile kiralık sözleşmeler yapan siyah-beyazlı yönetimin, Mario Gomez veya Mario Mandzukic’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi

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Mario GomezBeşiktaştransfer

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