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Spor

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2010 19:49

-BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI  İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'ndaki karşılaşmalarının programı belli oldu.  Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, (L) Grubu'nda Porto, Rapid Wien ve CSKA Sofya takımlarıyla eşleşen siyah-beyazlıların maç takvimi şöyle oldu: 16 Eylül Perşembe: Beşiktaş-CSKA Sofya 30 Eylül Perşembe: Rapid Wien-Beşiktaş 21 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Porto 4 Kasım Perşembe: Porto-Beşiktaş 2 Aralık Perşembe CSKA Sofya-Beşiktaş 15 Aralık Çarşamba: Beşiktaş-Rapid Wien

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