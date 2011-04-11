-BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 20.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta 18 kişilik kadro belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rüştü, Ekrem, Ersan, Guti ve Ferrari ile takımla çalışmalara yeni başlayan Onur, teknik direktör Tayfur Havutçu tarafından kadroya alınmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş'ın 18 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Erhan Güven, Atınç Nukan, Roberto Hilbert, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok, Necip Uysal, Mehmet Aurelio, Manuel Fernandes, Fabian Ernst, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Bobo