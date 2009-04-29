Beşiktaş'ın listesinde Cesar var



Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ankaragücü´nde forma giyen El Yasa´dan sonra Gaziantepspor´un başarılı stoperi Cesar´a göz dikti.



Brezilyalı’yı takibe alan Kartal’ın, Gaziantepspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da yıldız futbolcuyu takip ettiği öğrenildi. Yönetici Mario Berk’in Ankara’daki maçta tribünde olduğu ve Cesar’ın menacerine teklifte bulunduğu belirtildi.



Tecrübeli futbolcunun, bu transfer teklifinin ardından yakın arkadaşı Fenerbahçeli Roberto Carlos’u arayıp, “Beşiktaş beni istiyor” dediği ve “Hiç düşünme, git” yanıtı aldığı ifade edildi.





