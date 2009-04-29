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Spor

Beşiktaş'ın listesinde Cesar var

29 Nisan 2009 12:42


Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ankaragücü´nde forma giyen El Yasa´dan sonra Gaziantepspor´un başarılı stoperi Cesar´a göz dikti.

Brezilyalı’yı takibe alan Kartal’ın, Gaziantepspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da yıldız futbolcuyu takip ettiği öğrenildi. Yönetici Mario Berk’in Ankara’daki maçta tribünde olduğu ve Cesar’ın menacerine teklifte bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun, bu transfer teklifinin ardından yakın arkadaşı Fenerbahçeli Roberto Carlos’u arayıp, “Beşiktaş beni istiyor” dediği ve “Hiç düşünme, git” yanıtı aldığı ifade edildi.


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