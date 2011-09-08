-Beşiktaş'ın lig tarihindeki serüveni İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonuna iddialı giren Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Geride kalan 53 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 5-0 ile alan Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü. Bir maçta en fazla 10 gol atan ''Kara Kartallar'', üst üste en fazla 13 maç kazandı, 5 maç yitirdi. Üst üste 48 maç yitirmeyen siyah beyazlılar, buna karşın en uzun süreli olarak 9 maçta galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, en uzun süre üst üste 6 maçta gol yollarında suskun kaldı. ''Kara Kartallar'' ayrıca, kalesini üst üste 17 maçta gole kapatamadı. Beşiktaş, 48 maçla, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı. ''Kara Kartallar'' tam 48 lig haftası sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, muhteşem seriye son vermek zorunda kaldı. Beşiktaş'ın üst üste maç kazanamama serisi ise 9 maç sürdü. Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 maçta taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Beşiktaş'ın 53 yıllık lig tarihindeki üst üste kalesinde en uzun süre gol görme rekoru 17 maç. Siyah beyazlılar 2000-2001 sezonunda 6. ile 22. haftalar arasında oynadığı üst üste 17 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi. Beşiktaş ayrıca, 2003-2004 sezonun 23. haftasıyla, 2004-2005 sezonun 5. haftaları arasındaki toplam 17 maçlık dönemde de kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride attı. Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az 1 kez havalandırdı.