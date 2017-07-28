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Spor

Beşiktaş'ın Lens teklifine kulübünden ret

Hollandalı yıldız, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti

28 Temmuz 2017 19:35

Gökhan Töre'nin sakatlanmasıyla kanat oyuncusu arayışlarını arttıran Beşiktaş'ta hedeflerden birisi de geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'ti. Ancak siyah-beyazlıların, Hollandalı'nın kulübü Sunderland'e yaptığı teklif reddedildi.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Premier Lig'den düşen Sunderland, yeni sezon yapılanmasında Lens'i düşünmüyor ve Hollandalı yıldızı bonservisiyle satmak istiyor.

Sky Sports'un haberine göre; siyah beyazlılar Lens'i satın almak için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinin kapısını çaldı ama yapılan teklif belirlenen bonservis bedelinin altında olduğu için reddedildi.

2015 yazında Sunderland'e 11 milyon Sterlin'lik bonservis bedeliyle transfer edilen Lens, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 38 maça çıktı ve 5 gol, 17 asistle takımına katkı verdi.

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